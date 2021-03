15.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Unter dem Motto #AlleFür1Komma5 rufen die Aktivisten von Fridays for Future am kommenden Freitag (19. März) zum siebten globalen Unter dem Motto #AlleFür1Komma5 rufen die Aktivisten von Fridays for Future am kommenden Freitag (19. März) zum siebten globalen Klimastreik auf. Aufgrund der Corona Pandemie werde es anders als noch im September 2020 aber keine Großdemonstration geben, teilte Fridays for Future Hamburg am Montag mi 👓 Vollständige Meldung