15.03.2021 ( vor 1 Woche )

Das vorübergehende Aussetzen von Corona-Schutzimpfungen mit dem Präparat von Astrazeneca bremst die Impfkampagne in Niedersachsen aus. "Der Impfstopp wird sich leider auf das Vorankommen der Schutzimpfungen in Niedersachsen auswirken", teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Montag mit. Wel