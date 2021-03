Mehr Covid-19-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen

16.03.2021 ( vor 6 Tagen )

Die Zahl der Corona-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen ist wieder gestiegen. Am Dienstag lagen 233 an Covid -19 Erkrankte auf einer niedersächsischen Intensivstation, am Vortag waren es noch 223. In den 119 Kliniken im Land stehen insgesamt knapp 2000 Intensivbetten für Erwachsene und run