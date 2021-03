18.03.2021 ( vor 9 Stunden )



Mit Leichenkonvois wurde Bergamo am 18. März 2020 zum Symbol der Coronagefahr. Heute begeht Italien einen nationalen Gedenktag. Der Priester Giulio Dellavite erzählt, was die Tragödie aus seiner Heimatstadt gemacht hat.