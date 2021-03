Dr.Klaus Heine RT @Tom_de_Belfore: Wenn du Angst vor der Opposition hast, so wie Erdogan... Die prokurdische HDP ist die drittgrößte Partei im türkischen… vor 12 Minuten sabine munzebrock Verbotsverfahren gegen pro#kurdische HDP: Erdoğans politischer Nuklearschlag #Erdogan https://t.co/kvxDz4dSiP via @derspiegel vor 26 Minuten BeHaaglichkeit RT @ZeichenTaten: Erdoğans Umfragewerte sind im Keller. Nun will er die drittgrößte Partei, die #HDP, verbieten lassen. Es ist klar: Das Vo… vor 27 Minuten Uwe Arnold RT @ZeichenTaten: Erdoğans Umfragewerte sind im Keller. Nun will er die drittgrößte Partei, die #HDP, verbieten lassen. Es ist klar: Das Vo… vor 30 Minuten Sinem Adar "Verbotsverfahren gegen prokurdische HDP: Erdoğans politischer Nuklearschlag" @derspiegel mit meinem Kommentar: https://t.co/3Qm8pTaQCz vor 32 Minuten #FreeThemAll RT @ZeichenTaten: Erdoğans Umfragewerte sind im Keller. Nun will er die drittgrößte Partei, die #HDP, verbieten lassen. Es ist klar: Das Vo… vor 36 Minuten