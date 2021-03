NRW wird ab Montag doch keine landesweite Corona-Notbremse ziehen. Nur in Kommunen mit hoher Inzidenz müssen unter anderem Läden, Sportstätten und...

Kritik an fehlenden Entscheidungen Nach dem CoV-Gipfel am Montag hat die Opposition am Dienstag kein gutes Haar an der Regierung gelassen. Vor allem die fehlenden Entscheidungen wurden kritisiert....

ORF.at vor 3 Tagen - Welt