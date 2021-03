27.03.2021 ( vor 4 Stunden )



In der Chemnitzer Innenstadt haben am Samstag mutmaßliche Rechtsextremisten Polizisten attackiert. Nach Angaben eines dpa-Reporters wurden Flaschen gegen Beamte geworfen. Bei den Angreifern habe es sich um etwa 20 Personen gehandelt, die Ansammlung sei aber weit größer gewesen. Die Polizei hatte auf In der Chemnitzer Innenstadt haben am Samstag mutmaßliche Rechtsextremisten Polizisten attackiert. Nach Angaben eines dpa-Reporters wurden Flaschen gegen Beamte geworfen. Bei den Angreifern habe es sich um etwa 20 Personen gehandelt, die Ansammlung sei aber weit größer gewesen. Die Polizei hatte auf 👓 Vollständige Meldung