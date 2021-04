Quelle: DPA - vor 2 Wochen



Merkel: Notbremse und Impfstart bei Hausärzten nach Ostern 01:08 Berlin, 19-03-21: Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern routinemäßig in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus einsteigen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Freitag bei einer Telefonkonferenz...