832 Corona-Neuinfektionen in Hessen binnen eines Tages

30.03.2021 ( vor 6 Tagen )



In Hessen sind binnen eines Tages 832 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das waren 127 mehr als am Montag, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Damit stieg die Zahl der bislang Infizierten auf 216 091. Die Zahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben In Hessen sind binnen eines Tages 832 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das waren 127 mehr als am Montag, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Damit stieg die Zahl der bislang Infizierten auf 216 091. Die Zahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben 👓 Vollständige Meldung