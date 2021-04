31.03.2021 ( vor 9 Stunden )



Amerikas Infrastruktur zerfällt. Viele Straßen, Brücken und Schienen sind in desolatem Zustand. Nun will Präsident Joe Amerikas Infrastruktur zerfällt. Viele Straßen, Brücken und Schienen sind in desolatem Zustand. Nun will Präsident Joe Biden das Land reparieren. Er plant Investitionen von zwei Billionen Dollar – und eine große Steuererhöhung. 👓 Vollständige Meldung