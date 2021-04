01.04.2021 ( vor 8 Stunden )



Markus Lanz lässt die neue Chefin der Linkspartei in seiner Talksendung in die Rolle der Finanzministerin schlüpfen. Doch als Susanne Hennig-Wellsow ihr Steuerkonzept im Detail vorstellen soll, bleiben viele Fragen offen.