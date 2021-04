08.04.2021 ( vor 4 Stunden )

Die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Arbeiter -Samariter-Bundes, der Johanniter des Malteser Hilfsdienstes und der Bundeswehr haben in Sachsen bisher 202 887 Corona-Schutzimpfungen begleitet. Das teilte der Landesverband des DRK am Donnerstag in Dresden mit. Koordiniert werden