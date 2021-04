Vieles spricht dafür, dass Deutschland bald wieder in einen harten Corona-Lockdown gehen muss. Steigende Infektionszahlen und Warnungen von Medizinern sorgen...

Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes - Merkel will mehr Macht - doch der Weg dahin könnte sie in eine Sackgasse führen Die Bundeskanzlerin hat keine Lust mehr auf das Hickhack in und mit der Ministerpräsidentenkonferenz? Angela Merkel will für sich selbst mehr Macht in der...

Focus Online vor 1 Tag - Politik