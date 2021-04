CDU gegen CSU in der Kanzlerfrage: Markus Söder will nicht aufgeben Die CDU-Spitze stimmt für Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidat, die CSU für Markus Söder. Der will sich nicht wie angekündigt zurückziehen. Er...

t-online.de vor 1 Stunde - Deutschland Auch berichtet bei • Spiegel