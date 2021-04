BUND bemängelt Klimaschutzgesetz der Landesregierung

Quelle: DPA - EMEA - vor 3 Tagen



Impfstoff-Engpass: Brandenburg droht Stopp der Erstimpfungen 00:43 Potsdam, 14.04.21: Engpässen bei der Lieferung von Impfstoffen in Brandenburg - Erstimpfungen für Biontech und Moderna könnten nach Angaben der Landesregierung in den nächsten Wochen auf Null gefahren werden. Innenminister Michael Stübgen äußerte sich dazu am Mittwoch in einer Sitzung von...