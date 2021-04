Parteitag in Dresden: AfD bläst Kandidatenkür ab Wahlkampfstart ohne Spitzenköpfe: Nach Weidels Rückzug will die AfD auf ihrem Parteitag kein Spitzenduo küren. Parteichef Meuthen kündigt an, mit einem...

sueddeutsche.de vor 2 Stunden - Politik Auch berichtet bei • tagesschau.de