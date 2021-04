12.04.2021 ( vor 3 Tagen )

Mit mehreren schwarzen Pappsärgen hat die Bewegung Campact am Montagmorgen vor dem Bundeskanzleramt für einen härteren Lockdown demonstriert. In der Spitze seien acht Teilnehmer gezählt worden, teilte die Polizei mit. Campact fordert unter anderem, dass Arbeitgeber beim Schutz ihrer Mitarbeiter in d