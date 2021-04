12.04.2021 ( vor 6 Tagen )



Vor Krankenhäusern in Hessen haben am Montag Pflegekräfte für mehr Personal protestiert. Wie eine Sprecherin am Nachmittag mitteilte, nahmen unter anderem Beschäftigte des Universitätsklinikums in Frankfurt sowie der Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden an der bundesweiten Protestaktion teil.