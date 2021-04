Österreichs Gesundheitsminister Rudi Anschober tritt zurück: Ihm sei die "Kraft ausgegangen", erklärt er - und verweist auch auf Streit in der Koalition.

Anschober tritt zurück Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) tritt zurück: Das gab er am Dienstag in einer „persönlichen Erklärung“ bekannt. Anschober war in der...

ORF.at vor 1 Woche - Welt Auch berichtet bei • DiePresse.com