Lou Salomé @mellowmoogle @_red_luna @HummelLesbe @miomiomarx Gyns raten explizit von yoni eggs ab wegen der Gefahr einer infek… https://t.co/Saxs55z6eG vor 25 Minuten Smith Smith RT @rosi_lux: „..und Ausgangssperren sind wirklich das Allerletzte. Sie erinnern uns auch an üble Zeiten, und es kann nicht sein, dass das… vor 1 Stunde Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸 „..und Ausgangssperren sind wirklich das Allerletzte. Sie erinnern uns auch an üble Zeiten, und es kann nicht sein,… https://t.co/e9q5qQydLN vor 1 Stunde Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸 „..es fehlt in allen Bundesländern ein zentrales Register, in dem man die Fälle erfasst, wo Infektionsketten beginn… https://t.co/MfufAulnKQ vor 1 Stunde Robert Sabitzer @Karl_Sand_ler @isabelledaniel über die Lage Paraguays nicht, aber über die Lage in Israel sehr gut. Da ich annehme… https://t.co/TNb8Jf9UgL vor 2 Stunden WELT Video Landrat aus Rheinland-Pfalz: „Die Gefahr einer Infektion ist größer mit Ausgangssperre“ https://t.co/JEjOAIAvKG via @welt vor 2 Stunden