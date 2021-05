02.05.2021 ( vor 13 Stunden )



Der Mietendeckel könnte ein Wahlkampfthema werden: Die Berliner Grünen wollen, dass das Vorhaben, das in der Hauptstadt scheiterte, in das Wahlprogramm der Grünen für die Bundestagswahl aufgenommen wird. Auch in möglichen Koalitionsverhandlungen könnte der Deckel eine Der Mietendeckel könnte ein Wahlkampfthema werden: Die Berliner Grünen wollen, dass das Vorhaben, das in der Hauptstadt scheiterte, in das Wahlprogramm der Grünen für die Bundestagswahl aufgenommen wird. Auch in möglichen Koalitionsverhandlungen könnte der Deckel eine Rolle spielen. 👓 Vollständige Meldung