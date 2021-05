03.05.2021 ( vor 3 Stunden )



In Bayern könnten möglicherweise ab kommender Woche Außengastronomie, Kinos und auch Grundschulen öffnen. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder. Details könnte er bei einer Pressekonferenz am Mittag mitteilen.