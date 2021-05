07.05.2021 ( vor 10 Stunden )

Der Verfassungsschutz wird ab sofort Teile der "Querdenken-Szene" in Nordrhein-Westfalen beobachten. Darunter fallen auch die "Corona Rebellen Düsseldorf", sowie 20 weitere regionale Gruppierungen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass der Verfassungsschutz in NRW n