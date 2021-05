07.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Der Bund der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz vermisst im neuen Der Bund der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz vermisst im neuen Koalitionsvertrag der drei Ampelparteien Entlastungen der Bürger bei Steuern und Abgaben. Zudem blieben die Mehrkosten der in dem Vertrag aufgelisteten Vorhaben und deren Finanzierung vielfach ungewiss. "Ebenso diffus bleiben künftige Sp 👓 Vollständige Meldung