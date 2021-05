Rassimus-Vorwürfe gegen Tübinger OB Boris Palmer

07.05.2021 ( vor 21 Stunden )



Wirbel um Tübingens OB Boris Palmer: In einem Facebookbeitrag hat der Grüne einen Kommentar über den Fußballer Wirbel um Tübingens OB Boris Palmer: In einem Facebookbeitrag hat der Grüne einen Kommentar über den Fußballer Dennis Aogo hinterlassen, der von vielen Lesern als rassistisch eingestuft wurde. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer steht in der Kritik. Auf seiner Facebookseite ist ein rassistis 👓 Vollständige Meldung