Christopher Nietzel RT @christophploss: Die Maskenpflicht für Jogger und Spaziergänger an der Alster war von Anfang an unverhältnismäßig. Angesichts der sinken… vor 4 Tagen Christoph Ploß Die Maskenpflicht für Jogger und Spaziergänger an der Alster war von Anfang an unverhältnismäßig. Angesichts der si… https://t.co/0ZeeEpo3Rr vor 4 Tagen WELT Ploß fordert Ende der Maskenpflicht an Alster und Elbe https://t.co/8IQUY19V9B https://t.co/eEXVR1iRds vor 4 Tagen Gnutiez https://t.co/9PyFsIHCHQ zeitonline hat eine Headline geändert. Gesundheit: CDU fordert Ende der Maskenpflicht an… https://t.co/A3i4t0X4mV vor 4 Tagen News aus Hamburg Ploß fordert Ende der Maskenpflicht an Alster und Elbe https://t.co/h7uix1Fxd1 vor 4 Tagen