Quelle: Spot on News STUDIO - vor 2 Stunden



Horst Seehofer will mit "voller Härte" gegen Antisemitismus vorgehen 01:40 Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte ein härteres Vorgehen bei Attacken gegen jüdische Einrichtungen an. Juden dürfen hierzulande "nie wieder in Angst leben", erklärte er.