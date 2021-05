19.05.2021 ( vor 6 Stunden )



Franziska Giffey will trotz Franziska Giffey will trotz Rücktritt in Berlin SPD- Spitzenkandidatin bleiben. Dieses wiederkehrende Muster wirft einen dunklen Schatten auf den Politikbetrieb. Damit schadet Giffey nicht nur der SPD. Franziska Giffey ist sich treu geblieben. Bereits vor langer Zeit hatte sie gesagt, sollte die Frei 👓 Vollständige Meldung