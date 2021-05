27.05.2021 ( vor 10 Stunden )

Antisemitismus- Experten stellen aktuell eine "extrem aufgeladene Stimmung" in Sachsen -Anhalt fest. Sie spiegele sich besonders in israelfeindlichem Aktivismus wider, sagte ein Sprecher der in diesem Jahr gegründeten Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Sachsen-Anhalt am Donnerstag