Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat trotz des erneut ernüchternden Abschneidens der Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Zuversicht auf das...

Die CDU feiert einen überraschend deutlichen Sieg bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Auch bei den Direktmandaten triumphieren zahlreiche Kandidaten der...

2021 ist ein Superwahljahr: Sechs Bundesländer wählen ihre Landesparlamente und im September steht die Bundestagswahl an. Die Pandemie erschwert die Planung....

Am heutigen Sonntag, den 6. Juni, wählen die Bürger in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. CDU und AfD konkurrieren in den letzten Umfragen nach wie vor um...

CDU-Spitzenpolitiker wollen klare Kante gegenüber AfD zeigen Union oder AfD – wer wird stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt? Eine Woche vor den Landtagswahlen attackiert das Spitzenpersonal der Union die Rechtspopulisten...

