31.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Wird Sprit in Zukunft teurer? Das forderte zumindest Grünenchef Robert Habeck. Jetzt legt Kanzlerkandidatin Annalena Wird Sprit in Zukunft teurer? Das forderte zumindest Grünenchef Robert Habeck. Jetzt legt Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nach. Auch beim Tempolimit will sie neue Regeln 👓 Vollständige Meldung