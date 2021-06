01.06.2021 ( vor 5 Stunden )



In Deutschland entspannt sich die Situation in der Coronakrise. Das Robert Koch-Institut stuft daher die Risikobewertung für Deutschland herunter. Statt »sehr hoch« liegt sie nun bei »hoch«. In Deutschland entspannt sich die Situation in der Coronakrise. Das Robert Koch-Institut stuft daher die Risikobewertung für Deutschland herunter. Statt »sehr hoch« liegt sie nun bei »hoch«. 👓 Vollständige Meldung