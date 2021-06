01.06.2021 ( vor 2 Stunden )



An den Abhör-Aktionen durch den US- An den Abhör-Aktionen durch den US- Geheimdienst NSA ist offenbar auch der dänische Auslandsgeheimdienst beteiligt gewesen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der franz ösische Präsident Emmanuel Macron bezeichnen die Vorgänge als inakzeptabel, während die dänische Regierung zurückhaltend reagiert. Doch andere Politiker und Medien in Dänemark finden klare Worte.Von FOCUS-Online-Autor Cornelius Pape 👓 Vollständige Meldung