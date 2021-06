Herrmann: "Krawallmachern den Führerschein wegnehmen"

Drew Hamer von Velodyne Lidar wird als Finalist bei den Bay Area CFO of the Year Awards nominiert SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass Chief Financial Officer Drew Hamer zu den Finalisten...

Business Wire vor 4 Stunden - Pressemitteilungen





Invivoscribe setzt zum ersten Mal 12-farbige Durchflusszytometrie in Referenzlaboren in den USA, Europa und China ein SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Heute hat Invivoscribe, ein weltweiter Marktführer in der Präzisionsdiagnostik, den erstmaligen Einsatz einer neuen Dienstleistung...

Business Wire vor 5 Stunden - Pressemitteilungen