06.06.2021 ( vor 1 Woche )



Die FDP zieht wieder in den Landtag von Sachsen-Anhalt ein. Denkbar wäre nun auch eine sogenannte Deutschland-Koalition zusammen mit CDU und SPD. „Die FDP in Sachsen-Anhalt ist bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Parteichef Lindner. Die FDP zieht wieder in den Landtag von Sachsen-Anhalt ein. Denkbar wäre nun auch eine sogenannte Deutschland-Koalition zusammen mit CDU und SPD. „Die FDP in Sachsen-Anhalt ist bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Parteichef Lindner. 👓 Vollständige Meldung