Baerbock will keine 100 Prozent bei Kanzlerkandidaten-Wahl Grünen-Chefin Annalena Baerbock will auf dem Parteitag lieber keine Zustimmung von 100 Prozent als Kanzlerkandidatin. Denn das sieht sie als schlechtes Omen an.

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Politik