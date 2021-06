Monika Haas RT @ESchellenb: via @BR24: Trotz einer Inzidenz von nur 8,8 - Regierung von Unterfranken untersagt Ende der Maskenpflicht in Grundschulen.… vor 1 Stunde 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Gesundheit: Landkreis: Ende der Maskenpflicht in Grundschulen, Untersagt » https://t.co/4w35MW0mYX vor 2 Stunden Eberhard Schellenberger via @BR24: Trotz einer Inzidenz von nur 8,8 - Regierung von Unterfranken untersagt Ende der Maskenpflicht in Grunds… https://t.co/mFUaQIbPo8 vor 2 Stunden Bine.Leben nicht vergessen. Landkreis: Ende der Maskenpflicht in Grundschulen untersagt. Bei einer Inzidenz von 8,8. Ich muss das jetzt mal sag… https://t.co/4oGBRG28Ht vor 2 Stunden