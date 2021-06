Bea @SleepDreamHope @GirkeHanjo @PhilipPlickert Tja mit Umfang so bei anderen Politikern, wird diese politische Arbeit… https://t.co/YRBRT7jVxE vor 17 Minuten M. Kleine-Hartlage Compact: Wagenknecht warnt Linkspartei und SPD: „Sieht nicht gut aus“: Die Linke befindet sich ein gutes Vierteljah… https://t.co/TA8XDz7Inw vor 34 Minuten gleb RT @MatthiasHoehn: „Solange sich Teile der Partei an Diskussionen um Lebensstilfragen und Gendersprache beteiligen, also an Debatten, die v… vor 2 Stunden Thomas Drzisga RT @MatthiasHoehn: „Solange sich Teile der Partei an Diskussionen um Lebensstilfragen und Gendersprache beteiligen, also an Debatten, die v… vor 2 Stunden Wulf Gallert RT @MatthiasHoehn: „Solange sich Teile der Partei an Diskussionen um Lebensstilfragen und Gendersprache beteiligen, also an Debatten, die v… vor 3 Stunden Simon Bärmann RT @MatthiasHoehn: „Solange sich Teile der Partei an Diskussionen um Lebensstilfragen und Gendersprache beteiligen, also an Debatten, die v… vor 3 Stunden