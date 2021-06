Nato bereitet sich auf stärkere Auseinandersetzung mit China vor Die USA haben es schon länger gefordert, nun will die Nato offenbar sich deutlich intensiver mit China auseinandersetzen. Eine entsprechende Schlusserklärung...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland





NATO-Gipfel zu Russland und China - Cyber-War, Technik-Krieg, Wettlauf um die Arktis: So will die NATO den Osten in Schach halten Einigkeit und Stärke will die NATO auf ihrem Gipfel in Brüssel demonstrieren. Nach den schwierigen Trump-Jahren soll die Biden-Ära das westliche...

Focus Online vor 4 Tagen - Politik