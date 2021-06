Justizminister wollen Medienschaffende besser schützen Journalisten werden während ihrer Arbeit immer häufiger angegriffen – verbal sowie körperlich. Dagegen wollen die Justizminister der Länder nun vorgehen...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland





Corona-Pandemie: Bund fördert Luftfilter in Schulen Die Forderungen nach einer Rückkehr zum Normalbetrieb in den Schulen werden lauter. Ganz ohne Corona-Schutz wird das aber nicht gehen. Deshalb will der Bund...

tagesschau.de vor 1 Woche - Top