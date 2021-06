20.06.2021 ( vor 1 Woche )

Die Corona Inzidenz bewegt sich in Sachsen in allen 13 Regionen weiter im einstelligen Bereich. Für den gesamten Freistaat bezifferte das Robert Koch-Institut (RKI) die Inzidenz am Sonntag wie schon am Samstag mit 5, 2. Der Wert gibt an, wie viele Ansteckungen es je 100.000 Einwohner binnen sieben Ta