28.06.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Corona Inzidenz in Sachsen bleibt konstant auf niedrigem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte sie am Montag mit 3, 4 und damit kaum verändert im Vergleich zum Vortag (3, 3). Der Wert gibt an, wie viele Ansteckungen mit dem Coronavirus es je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen