01.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Der Antrag auf Auflösung des Thüringer Landtags ist gestellt - jetzt geht die Debatte über die nötigen Stimmen bei der Entscheidung am 19. Juli weiter. Dabei könnte die kleine FDP-Fraktion stärker als bisher in den Fokus rücken: Ihr Fraktionschef Der Antrag auf Auflösung des Thüringer Landtags ist gestellt - jetzt geht die Debatte über die nötigen Stimmen bei der Entscheidung am 19. Juli weiter. Dabei könnte die kleine FDP-Fraktion stärker als bisher in den Fokus rücken: Ihr Fraktionschef Thomas Kemmerich hatte erklärt, die Liberalen würden 👓 Vollständige Meldung