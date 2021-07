.•:*¨`*:•. @ .• RT @verusoss1: Nun schätzen Sie doch mal wie viele Fälle es waren? Laut RKI war es ein Fall. Sorry, aber das ist Verblödung. Noch Fragen… vor 2 Tagen Hr. Elwetritsch RT @verusoss1: Nun schätzen Sie doch mal wie viele Fälle es waren? Laut RKI war es ein Fall. Sorry, aber das ist Verblödung. Noch Fragen… vor 2 Tagen topasblue28 😈 RT @verusoss1: Nun schätzen Sie doch mal wie viele Fälle es waren? Laut RKI war es ein Fall. Sorry, aber das ist Verblödung. Noch Fragen… vor 3 Tagen Helene Hargesheimer RT @verusoss1: Nun schätzen Sie doch mal wie viele Fälle es waren? Laut RKI war es ein Fall. Sorry, aber das ist Verblödung. Noch Fragen… vor 3 Tagen Tini RT @verusoss1: Nun schätzen Sie doch mal wie viele Fälle es waren? Laut RKI war es ein Fall. Sorry, aber das ist Verblödung. Noch Fragen… vor 3 Tagen Frank-Peter Görs RT @verusoss1: Nun schätzen Sie doch mal wie viele Fälle es waren? Laut RKI war es ein Fall. Sorry, aber das ist Verblödung. Noch Fragen… vor 3 Tagen