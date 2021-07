02.07.2021 ( vor 11 Stunden )



Ist es unvernünftig, in diesem Sommer ins Ausland zu reisen? In dieser Frage herrschte unter Maybrit Illners Gästen Einigkeit. Für den Umgang mit einer vierten Ist es unvernünftig, in diesem Sommer ins Ausland zu reisen? In dieser Frage herrschte unter Maybrit Illners Gästen Einigkeit. Für den Umgang mit einer vierten Corona -Welle dagegen gab es unterschiedliche Vorschläge. 👓 Vollständige Meldung