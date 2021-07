02.07.2021 ( vor 5 Stunden )



Am Donnerstag wurden in Deutschland 926.463 Impfdosen verabreicht. Damit haben 46 Millionen mindestens eine Impfung erhalten. Doch in den Bundesländern gibt es Unterschiede.