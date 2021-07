Quelle: DPA - vor 1 Tag



Delta breitet sich in Bayern aus - Schwerpunkt München 00:45 München, 03.07.21: Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Bayern zunehmend aus. Die mit Abstand meisten registrierten Fälle gibt es in München. Der Statistik des Landesamtes für Gesundheit zufolge wurden bis 30. Juni 139 Delta-Fälle in der Landeshauptstadt...