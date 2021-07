06.07.2021 ( vor 7 Stunden )



Nur noch Tempo 30 in der Großstadt? Sieben deutsche Städte Nur noch Tempo 30 in der Großstadt? Sieben deutsche Städte testen das nun in einem Pilotprojekt. Wer an dem Projekt beteiligt ist und auf welchen Straßen doch noch eine Geschwindigkeit von 50 km/h zulässig sein soll. 👓 Vollständige Meldung