07.07.2021 ( vor 8 Stunden )



Schüsse fallen am Dienstagabend in Schüsse fallen am Dienstagabend in Amsterdam : Der Journalist Peter R. de Vries wird lebensgefährlich verletzt. Drei Verdächtige werden festgenommen. Doch wer steckt hinter dem Anschlag? 👓 Vollständige Meldung