Newsportal Köln Die Grünen sind in der neuesten Forsa-Umfrage zum ersten Mal seit Anfang März wieder unter die 20-Prozent-Marke gef… https://t.co/s4dktvbMyz vor 2 Stunden Bettina Schiller RT @StefanieWitte: .@Die_Gruenen liegen in der aktuellen Forsa-Umfrage erstmals seit März unter 20 Prozent... https://t.co/qUeZelSD1N vor 2 Stunden Stefanie Witte .@Die_Gruenen liegen in der aktuellen Forsa-Umfrage erstmals seit März unter 20 Prozent... https://t.co/qUeZelSD1N vor 2 Stunden Der Alpenkurier Die Grünen sind in der neuesten Forsa-Umfrage zum ersten Mal seit Anfang März wieder unter die 20-Prozent-Marke gef… https://t.co/pzGKDuwMTh vor 2 Stunden FrankfurterRundschau Wenige Wochen vor der Bundestagswahl verlieren die Grünen an Boden, hingegen bleiben die Werte der Union konstant.… https://t.co/cfmWSx2xM9 vor 4 Stunden